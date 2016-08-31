Буланова (Широкова) Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланова (Широкова) Алевтина

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Место рождения

Семенов, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

17.10.1932

Дата смерти

31.08.2016

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1932

Отец: Широков Иван

Мать: Широкова Евгения

Семенов, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
31.08.2016
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Марьина роща, с дедушкой Львом Николаевичем
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