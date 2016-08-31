Буланова (Широкова) Алевтина
Место рожденияСеменов, Нижегородская область, Россия
Дата рождения17.10.1932
Дата смерти31.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1932
Отец: Широков Иван
Мать: Широкова Евгения
Семенов, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
31.08.2016
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Марьина роща, с дедушкой Львом Николаевичем