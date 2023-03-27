Мельникова (Мельникова) Секлетея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова (Мельникова) Секлетея

Мельникова (Мельникова) Секлетея

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1888 г.р.
1904 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Мельников Федор

Отец ребёнка: Мельников Алексей

Кириллово Семеновского района Нижегородской области
Рождение ребёнка
06.01.1904

Дочь: Широкова Евгения

Отец ребёнка: Мельников Алексей

Кириллово Семеновского района Нижегородской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юренева Авдотья

Отец ребёнка: Мельников Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красильникова Агафья

Отец ребёнка: Мельников Алексей

Кириллово Семеновского района Нижегородской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Алексей

Кириллово? Семеновского района Нижегородской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close