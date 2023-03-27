Мельникова (Мельникова) Секлетея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Мельников Федор
Отец ребёнка: Мельников Алексей
Кириллово Семеновского района Нижегородской области
Рождение ребёнка
06.01.1904
Дочь: Широкова Евгения
Отец ребёнка: Мельников Алексей
Кириллово Семеновского района Нижегородской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юренева Авдотья
Отец ребёнка: Мельников Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красильникова Агафья
Отец ребёнка: Мельников Алексей
Кириллово Семеновского района Нижегородской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Алексей
Кириллово? Семеновского района Нижегородской области