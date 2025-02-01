Мельников Яков Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Алексей

Мать: Мельникова (Мельникова) Секлетия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Подпругина) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Елизавета

Мать ребёнка: Мельникова (Подпругина) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Лидия

Мать ребёнка: Мельникова (Подпругина) Александра

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мельников Виктор

Мать ребёнка: Мельникова (Подпругина) Александра

деревня Кириллово, Горьковская обл., Семеновский р-н
Рождение ребёнка
22.11.1926

Сын: Мельников Александр

Мать ребёнка: Мельникова (Подпругина) Александра

деревня Кириллово, Горьковская обл., Семеновский р-н

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