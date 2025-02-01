Мельников Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Елизавета
Мать ребёнка: Мельникова (Подпругина) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Лидия
Мать ребёнка: Мельникова (Подпругина) Александра
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мельников Виктор
Мать ребёнка: Мельникова (Подпругина) Александра
деревня Кириллово, Горьковская обл., Семеновский р-н
Рождение ребёнка
22.11.1926
Сын: Мельников Александр
Мать ребёнка: Мельникова (Подпругина) Александра
деревня Кириллово, Горьковская обл., Семеновский р-н