Новикова (Зенкова) Екатерина Никитина
Место рождения
Дата рождения16.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
16.11.1886
Отец: Зенков Никита (Аверкиев)
Мать: Зенкова Дария Гаврилова
Бракосочетание
30.01.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1907
Отец ребёнка: Новиков Виктор Тимофеев
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1909
Отец ребёнка: Новиков Виктор Тимофеев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1911
Сын: Новиков Александр Викторович
Отец ребёнка: Новиков Виктор Тимофеев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1913
Дочь: Анна Викторова
Отец ребёнка: Новиков Виктор Тимофеев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Новиков Александр Викторович
Отец ребёнка: Новиков Виктор Тимофеев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1915
Дочь: Варвара Викторова
Отец ребёнка: Новиков Виктор Тимофеев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно