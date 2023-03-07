Новикова (Зенкова) Екатерина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Зенкова) Екатерина Никитина

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1886

Отец: Зенков Никита (Аверкиев)

Мать: Зенкова Дария Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Новиков Виктор Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1907

Сын: Новиков Василий Викторов

Отец ребёнка: Новиков Виктор Тимофеев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1909

Сын: Новиков Георгий Викторов

Отец ребёнка: Новиков Виктор Тимофеев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1911

Сын: Новиков Александр Викторович

Отец ребёнка: Новиков Виктор Тимофеев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1913

Дочь: Анна Викторова

Отец ребёнка: Новиков Виктор Тимофеев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Новиков Александр Викторович

Отец ребёнка: Новиков Виктор Тимофеев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1915

Дочь: Варвара Викторова

Отец ребёнка: Новиков Виктор Тимофеев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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