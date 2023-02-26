Новиков Александр Викторович
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.03.1911
Дата смерти18.06.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1911
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.06.1913
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Военная служба
1944
красноармеец
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище