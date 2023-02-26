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Новиков Александр Викторович

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.03.1911

Дата смерти

18.06.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1911

Отец: Новиков Виктор Тимофеев

Мать: Новикова Екатерина Никитина

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.06.1913
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Военная служба
1944
красноармеец
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище
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