Новиков Георгий Викторов
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.10.1909
Дата смерти03.06.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1909
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.06.1910
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище