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Новиков Георгий Викторов

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.10.1909

Дата смерти

03.06.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1909

Отец: Новиков Виктор Тимофеев

Мать: Новикова Екатерина Никитина

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.06.1910
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище
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