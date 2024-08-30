Грехов Дмитрий Никитич
Место рождения
Дата рождения11.09.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1819
Отец: Грехов Никита Иванович
Бракосочетание
09.01.1838
Рождение ребёнка
24.08.1840
Дочь: (Грехова) Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
23.08.1842
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
04.09.1844
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
03.09.1845
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна