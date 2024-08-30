Грехов Дмитрий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрехов Дмитрий Никитич

Грехов Дмитрий Никитич

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.09.1819

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1819

Отец: Грехов Никита Иванович

Мать: Грехова Пелагея Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
09.01.1838

Жена: Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.08.1840

Дочь: (Грехова) Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.08.1842

Сын: Грехов Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.09.1844

Сын: Грехов Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.09.1845

Сын: Грехов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.