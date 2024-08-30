Грехова Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти20.07.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1804
Сын: Грехов Семен Никитич
Отец ребёнка: Грехов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Грехова) Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Грехов Никита Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1813
Сын: Грехов Петр Никитич
Отец ребёнка: Грехов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ершова (Грехова) Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Грехов Никита Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1819
Отец ребёнка: Грехов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Грехов Иван Никитич
Отец ребёнка: Грехов Никита Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1823
Отец ребёнка: Грехов Никита Иванович
Смерть
20.07.1847