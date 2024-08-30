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Грехова Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

20.07.1847

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грехов Никита Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1804

Сын: Грехов Семен Никитич

Отец ребёнка: Грехов Никита Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Грехова) Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Грехов Никита Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1813

Сын: Грехов Петр Никитич

Отец ребёнка: Грехов Никита Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ершова (Грехова) Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Грехов Никита Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1819

Сын: Грехов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Грехов Никита Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Грехов Иван Никитич

Отец ребёнка: Грехов Никита Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1823

Сын: Грехов Алексей Никитич

Отец ребёнка: Грехов Никита Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
20.07.1847
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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