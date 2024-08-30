Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1817

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1817

Отец: Коровин Семен Михайлович

Мать: Коровина Лукерия Тимофеевна

Бракосочетание
09.01.1838

Муж: Грехов Дмитрий Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.08.1840

Дочь: (Грехова) Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Грехов Дмитрий Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.08.1842

Сын: Грехов Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Грехов Дмитрий Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.09.1844

Сын: Грехов Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Грехов Дмитрий Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.09.1845

Сын: Грехов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Грехов Дмитрий Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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