Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1817
Бракосочетание
09.01.1838
Рождение ребёнка
24.08.1840
Дочь: (Грехова) Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Грехов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
23.08.1842
Отец ребёнка: Грехов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
04.09.1844
Отец ребёнка: Грехов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
03.09.1845
Отец ребёнка: Грехов Дмитрий Никитич