Трубицын Дмитрий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиМежду 1719 и 1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1642
Отец: Трубицын Никита Селиверстов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1662 и 1702
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1672 и 1682
Сын: Трубицын Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1696
Сын: Трубицын Василей Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Неизвестный предок
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Между 1719 и 1748