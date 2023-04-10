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Трубицын Дмитрий Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

Между 1719 и 1748

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: Трубицын Никита Селиверстов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1662 и 1702

Сын: Трубицын Денис Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1672 и 1682

Сын: Трубицын Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Трубицын Лукьян Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Трубицын Василей Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Неизвестный предок

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Между 1719 и 1748
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