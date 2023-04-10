Трубицын Никита Селиверстов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Никита Селиверстов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1626

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1626

Отец: Трубицын Селиверст Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1642

Сын: Трубицын Дмитрий Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1657

Сын: Трубицын Василий Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1658

Сын: Трубицын Петр Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1659

Сын: Трубицын Григорий Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Трубицын Авдий Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1672

Сын: Трубицын Иван Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Трубицын Афанасий Никитин

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1710