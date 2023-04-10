Трубицын Никита Селиверстов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1626
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1626
Отец: Трубицын Селиверст Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1642
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1657
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1658
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1659
Сын: Трубицын Григорий Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1672
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1673
Сын: Трубицын Афанасий Никитин
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1710