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Трубицын Денис Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1662 и 1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1662 и 1702

Отец: Трубицын Дмитрий Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Трубицын Аверьян Денисов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Трубицын Алистрат Денисов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно