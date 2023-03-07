Кулигина (Деулина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Деулинъ Степанъ
Мать: Деулина Авдотья
Бракосочетание
17.01.1849
Муж: Кулигинъ Алексей
Рождение ребёнка
01.12.1849
Сын: Кулигинъ Яковъ
Отец ребёнка: Кулигинъ Алексей
Рождение ребёнка
20.03.1852
Сын: Кулигинъ Гаврила
Отец ребёнка: Кулигинъ Алексей
Рождение ребёнка
07.05.1854
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Кулигинъ Алексей
Рождение ребёнка
04.05.1857
Сын: Кулигинъ Николай
Отец ребёнка: Кулигинъ Алексей
Рождение ребёнка
22.04.1862
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кулигинъ Алексей
Рождение ребёнка
30.11.1864
Сын: Кулигинъ Петръ
Отец ребёнка: Кулигинъ Алексей
Бракосочетание
29.06.1866
Рождение ребёнка
22.03.1869
Сын: Деулинъ Григорий
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?