Кулигина (Деулина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулигина (Деулина) Пелагея

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Деулинъ Степанъ

Мать: Деулина Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.01.1849

Муж: Кулигинъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1849

Сын: Кулигинъ Яковъ

Отец ребёнка: Кулигинъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1852

Сын: Кулигинъ Гаврила

Отец ребёнка: Кулигинъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1854

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Кулигинъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1857

Сын: Кулигинъ Николай

Отец ребёнка: Кулигинъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1862

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кулигинъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1864

Сын: Кулигинъ Петръ

Отец ребёнка: Кулигинъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.06.1866

Муж: Стариковъ Филиппъ Яковлевъ

Рождение ребёнка
22.03.1869

Сын: Деулинъ Григорий

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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