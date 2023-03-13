Кулигинъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти03.02.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Кулигинъ Гаврила
Мать: Кулигина Татьяна
Бракосочетание
17.01.1849
Жена: Кулигина Пелагея
Рождение ребёнка
01.12.1849
Сын: Кулигинъ Яковъ
Мать ребёнка: Кулигина Пелагея
Рождение ребёнка
20.03.1852
Сын: Кулигинъ Гаврила
Мать ребёнка: Кулигина Пелагея
Рождение ребёнка
07.05.1854
Дочь: Гликерья
Мать ребёнка: Кулигина Пелагея
Рождение ребёнка
04.05.1857
Сын: Кулигинъ Николай
Мать ребёнка: Кулигина Пелагея
Рождение ребёнка
22.04.1862
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Кулигина Пелагея
Рождение ребёнка
30.11.1864
Сын: Кулигинъ Петръ
Мать ребёнка: Кулигина Пелагея
Смерть
03.02.1865