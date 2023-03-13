Кулигинъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулигинъ Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

03.02.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кулигинъ Гаврила

Мать: Кулигина Татьяна

Бракосочетание
17.01.1849

Жена: Кулигина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1849

Сын: Кулигинъ Яковъ

Мать ребёнка: Кулигина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1852

Сын: Кулигинъ Гаврила

Мать ребёнка: Кулигина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1854

Дочь: Гликерья

Мать ребёнка: Кулигина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1857

Сын: Кулигинъ Николай

Мать ребёнка: Кулигина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1862

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Кулигина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1864

Сын: Кулигинъ Петръ

Мать ребёнка: Кулигина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.02.1865
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