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Брызгалова Евгения Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

16.08.1866 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1829

Муж: Брызгалов Иван Яковлевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Брызгалов Галактион Иванович

Отец ребёнка: Брызгалов Иван Яковлевич

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.05.1833

Сын: Брызгалов Виссарион Иванович

Отец ребёнка: Брызгалов Иван Яковлевич

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.02.1835 ст.

Сын: Брызгалов Филадельф Иванович

Отец ребёнка: Брызгалов Иван Яковлевич

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Брызгалов Лев Иванович

Отец ребёнка: Брызгалов Иван Яковлевич

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
16.08.1866 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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