Брызгалова Евгения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти16.08.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1829
Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1830
Сын: Брызгалов Галактион Иванович
Отец ребёнка: Брызгалов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
?.05.1833
Сын: Брызгалов Виссарион Иванович
Отец ребёнка: Брызгалов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
14.02.1835 ст.
Сын: Брызгалов Филадельф Иванович
Отец ребёнка: Брызгалов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Брызгалов Иван Яковлевич
Смерть
16.08.1866 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
от холеры