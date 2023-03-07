Брызгалов Галактион Иванович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти14.08.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1851
Сын: Брызгалов Александр Галактионович
Мать ребёнка: Брызгалова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сергеева Ираида Галактионовна
Мать ребёнка: Брызгалова Аграфена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1873 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область