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Брызгалов Галактион Иванович

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Место рождения

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

14.08.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Брызгалов Иван Яковлевич

Мать: Брызгалова Евгения Андреевна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Брызгалов Александр Галактионович

Мать ребёнка: Брызгалова Аграфена Ивановна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сергеева Ираида Галактионовна

Мать ребёнка: Брызгалова Аграфена Ивановна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брызгалова Аграфена Ивановна

Смерть
14.08.1873 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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