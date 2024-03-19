Сильверстов Федор Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сильверстов Федор Онисимович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.02.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1844 ст.

Отец: Анисим Селиверстович

Мать: Агриппина Андреевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
05.02.1844 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Карм Михайлов Малев и девица Васса Селиверстова.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
31.05.1864 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Акилины Степановны.
Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Сильверстова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Сильверстова Анастасия Яковлевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
До 1874

Дочь: Сильверстова Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Сильверстова Анастасия Яковлевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.05.1875 ст.

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Сильверстова Анастасия Яковлевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.04.1877 ст.

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Сильверстова Анастасия Яковлевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Сильверстова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Сильверстова Анастасия Яковлевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.02.1884 ст.

Сын: Сильверстов Василий Федорович

Мать ребёнка: Сильверстова Анастасия Яковлевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сильверстова Анастасия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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