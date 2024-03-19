Сильверстов Федор Онисимович
Место рождения
Дата рождения04.02.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
04.02.1844 ст.
Отец: Анисим Селиверстович
Мать: Агриппина Андреевна
Крещение
05.02.1844 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Карм Михайлов Малев и девица Васса Селиверстова.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Упоминание
31.05.1864 ст.
Крестный отец Акилины Степановны.
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Сильверстова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Сильверстова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
До 1874
Дочь: Сильверстова Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Сильверстова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
28.05.1875 ст.
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Сильверстова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.04.1877 ст.
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Сильверстова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Сильверстова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Сильверстова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
20.02.1884 ст.
Сын: Сильверстов Василий Федорович
Мать ребёнка: Сильверстова Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно