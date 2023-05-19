Анисим Селиверстов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Силивестр Никифорович
Мать: не указана
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Сильверстов Федор Онисимович
Мать ребёнка: Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Селиверстова Акилина Анисимовна
Мать ребёнка: Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
05.02.1858 ст.
Дочь: Агафья Анисимовна
Мать ребёнка: Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Селиверстов Иван Анисимович
Мать ребёнка: Агриппина Андреевна
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Андреевна
Смерть
Неизвестно