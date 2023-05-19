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Анисим Селиверстов

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Силивестр Никифорович

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Сильверстов Федор Онисимович

Мать ребёнка: Агриппина Андреевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Селиверстова Акилина Анисимовна

Мать ребёнка: Агриппина Андреевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.02.1858 ст.

Дочь: Агафья Анисимовна

Мать ребёнка: Агриппина Андреевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Селиверстов Иван Анисимович

Мать ребёнка: Агриппина Андреевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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