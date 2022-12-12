Костылев Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1782 ст.
Дата смерти07.10.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Бракосочетание
13.02.1799 ст.
Жена: Костылева Ирина
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Костылева Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Костылева Ирина
Рождение ребёнка
03.09.1807 ст.
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
02.07.1811 ст.
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Костылева Евдокия (Авдотья) Ивановна
Мать ребёнка: Костылева Елисавета Петровна
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Костылев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Костылева Елисавета Петровна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Костылев Иосиф (Осип) Иванович
Мать ребёнка: Костылева Елисавета Петровна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Костылева Елисавета Петровна
Смерть
07.10.1822