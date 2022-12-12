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Костылев Яков Алексеевич

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Место рождения

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

07.10.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: Костылев Алексей Михайлович

Мать: Костылева Авдотья (Евдокия) Фёдоровна

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
13.02.1799 ст.

Жена: Костылева Ирина

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Костылева Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Костылева Ирина

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.09.1807 ст.

Сын: Костылев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
02.07.1811 ст.

Жена: Костылева Елисавета Петровна

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Костылева Евдокия (Авдотья) Ивановна

Мать ребёнка: Костылева Елисавета Петровна

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Костылев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Костылева Елисавета Петровна

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Костылев Иосиф (Осип) Иванович

Мать ребёнка: Костылева Елисавета Петровна

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Костылев Семён Иванович

Мать ребёнка: Костылева Елисавета Петровна

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
07.10.1822
Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
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