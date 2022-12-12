Костылева (Пономарёва) Елисавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779 ст.
Дата смерти10.02.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
нет данных
Бракосочетание
02.07.1811 ст.
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Костылева Евдокия (Авдотья) Ивановна
Отец ребёнка: Костылев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Костылев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Костылев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Костылев Иосиф (Осип) Иванович
Отец ребёнка: Костылев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Костылев Яков Алексеевич
Смерть
10.02.1830 ст.