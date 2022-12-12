Костылева (Пономарёва) Елисавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостылева (Пономарёва) Елисавета Петровна

Костылева (Пономарёва) Елисавета Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

10.02.1830 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

нет данных
Бракосочетание
02.07.1811 ст.

Муж: Костылев Яков Алексеевич

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Костылева Евдокия (Авдотья) Ивановна

Отец ребёнка: Костылев Яков Алексеевич

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Костылев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Костылев Яков Алексеевич

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Костылев Иосиф (Осип) Иванович

Отец ребёнка: Костылев Яков Алексеевич

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Костылев Семён Иванович

Отец ребёнка: Костылев Яков Алексеевич

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
10.02.1830 ст.
Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close