Костылев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостылев Алексей Михайлович

Костылев Алексей Михайлович

avatar

Место рождения

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1745 ст.

Дата смерти

12.11.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.

Отец: Костылев Михайло Тимофеевич

Мать: Костылева Екатерина Иевлевна

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Костылева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Костылева Меланья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Костылев Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Костылева Авдотья (Евдокия) Фёдоровна

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Костылев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Костылев Михайло Алексеевич

Мать ребёнка: Костылева Авдотья (Евдокия) Фёдоровна

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Авдотья (Евдокия) Фёдоровна

Смерть
12.11.1811
Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close