Костылев Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1745 ст.
Дата смерти12.11.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Костылева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Костылева Меланья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782 ст.
Мать ребёнка: Костылева Авдотья (Евдокия) Фёдоровна
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Костылев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Костылев Михайло Алексеевич
Мать ребёнка: Костылева Авдотья (Евдокия) Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1811