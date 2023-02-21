Костылева Авдотья (Евдокия) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755 ст.
Дата смерти22.01.1811 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
нет данных
Рождение ребёнка
1782 ст.
Отец ребёнка: Костылев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Костылев Михайло Алексеевич
Отец ребёнка: Костылев Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1811 ст.