Костылева Авдотья (Евдокия) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева Авдотья (Евдокия) Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755 ст.

Дата смерти

22.01.1811 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

нет данных
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Костылев Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Костылев Алексей Михайлович

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Костылев Михайло Алексеевич

Отец ребёнка: Костылев Алексей Михайлович

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Алексей Михайлович

Смерть
22.01.1811 ст.
Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
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