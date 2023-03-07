Шевченко (Ильяшенко) Вера Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Ильяшенко) Вера Гавриловна

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

11.09.1913

Дата смерти

27.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1913

Отец: Ильяшенко Гавриил Петрович

Мать: Марина (гречанка)

Полтава, Полтавська область
Место жительства
С 1926 по 1950
Место жительства
С 1926 по 1950
Бракосочетание
Около 15.02.1929

Муж: Шевченко Фёдор

Кемин (Быстровка), Киргизия
Рождение ребёнка
31.12.1929

Дочь: Бирюкова Нина

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор

Белый Пикет, Быстровка, Кемин, Киргизия
Рождение ребёнка
23.07.1933

Сын: Шевченко Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор

Белый Пикет
Рождение ребёнка
23.07.1933

Сын: Шевченко Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор

Белый Пикет
Рождение ребёнка
20.09.1939

Сын: Шевченко Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Шевченко Фёдор

Белый Пикет, Киргизия
Место жительства
С 1950 по 1960
Место жительства
С 1950 по 1960
Рождение ребёнка
08.08.1952

Дочь: Андрианова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Иванович

Место жительства
С 1960 по 1986
Место жительства
С 1960 по 1986
Белый бекет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Михаил Иванович

Смерть
27.03.1986
Васильевка, Киргизия
Похороны
Неизвестно
совхоз им. Карла-Маркса, Киргизия
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