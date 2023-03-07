Шевченко (Ильяшенко) Вера Гавриловна
Место рождения
Дата рождения11.09.1913
Дата смерти27.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1913
Отец: Ильяшенко Гавриил Петрович
Мать: Марина (гречанка)
Место жительства
С 1926 по 1950
Место жительства
С 1926 по 1950
Бракосочетание
Около 15.02.1929
Муж: Шевченко Фёдор
Кемин (Быстровка), Киргизия
Рождение ребёнка
31.12.1929
Дочь: Бирюкова Нина
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор
Белый Пикет, Быстровка, Кемин, Киргизия
Рождение ребёнка
23.07.1933
Сын: Шевченко Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор
Белый Пикет
Рождение ребёнка
23.07.1933
Сын: Шевченко Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор
Белый Пикет
Рождение ребёнка
20.09.1939
Сын: Шевченко Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Шевченко Фёдор
Белый Пикет, Киргизия
Место жительства
С 1950 по 1960
Место жительства
С 1950 по 1960
Рождение ребёнка
08.08.1952
Дочь: Андрианова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Иванович
Место жительства
С 1960 по 1986
Место жительства
С 1960 по 1986
Белый бекет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1986
Васильевка, Киргизия
Похороны
Неизвестно
совхоз им. Карла-Маркса, Киргизия