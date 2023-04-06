(Лебедева) Марина (гречанка)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Лебедев? Митрофан?
Мать: Авдокия
Бракосочетание
Около 1908
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ильяшенко Алексей Гавриилович
Отец ребёнка: Ильяшенко Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
11.09.1913
Дочь: Шевченко Вера Гавриловна
Отец ребёнка: Ильяшенко Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
17.05.1918
Дочь: Шаповалова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Ильяшенко Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Шпак Татьяна
Отец ребёнка: Ильяшенко Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
17.05.1924
Дочь: Мельников Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Ильяшенко Гавриил Петрович
Белый Пикет, Быстровка, Кемин, Киргизия
Смерть
1928
Ташкент, Узбекистан