(Лебедева) Марина (гречанка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лебедева) Марина (гречанка)

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Лебедев? Митрофан?

Мать: Авдокия

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
Около 1908

Муж: Ильяшенко Гавриил Петрович

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ильяшенко Алексей Гавриилович

Отец ребёнка: Ильяшенко Гавриил Петрович

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.09.1913

Дочь: Шевченко Вера Гавриловна

Отец ребёнка: Ильяшенко Гавриил Петрович

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.05.1918

Дочь: Шаповалова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Ильяшенко Гавриил Петрович

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Шпак Татьяна

Отец ребёнка: Ильяшенко Гавриил Петрович

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.05.1924

Дочь: Мельников Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Ильяшенко Гавриил Петрович

Белый Пикет, Быстровка, Кемин, Киргизия
Смерть
1928
Ташкент, Узбекистан
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