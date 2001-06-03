Бирюкова (Шевченко) Нина
Место рожденияБелый Пикет, Быстровка, Кемин, Киргизия
Дата рождения31.12.1929
Дата смерти03.06.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1929
Отец: Шевченко Фёдор
Мать: Шевченко Вера Гавриловна
Белый Пикет, Быстровка, Кемин, Киргизия
Бракосочетание
Около 1950
Рождение ребёнка
26.02.1955
Отец ребёнка: Бирюков Иван Геннадьевич
Чаек, Жумгальский район, Киргизия
Место жительства
С 1976 по 1997
Георгиевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Бирюков Иван Геннадьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Смерть
03.06.2001
Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край