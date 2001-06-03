Бирюкова (Шевченко) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Шевченко) Нина

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Место рождения

Белый Пикет, Быстровка, Кемин, Киргизия

Дата рождения

31.12.1929

Дата смерти

03.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1929

Отец: Шевченко Фёдор

Мать: Шевченко Вера Гавриловна

Белый Пикет, Быстровка, Кемин, Киргизия
Бракосочетание
Около 1950

Муж: Бирюков Иван Геннадьевич

Рождение ребёнка
26.02.1955

Сын: Бирюков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Бирюков Иван Геннадьевич

Чаек, Жумгальский район, Киргизия
Место жительства
С 1976 по 1997
Георгиевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Бирюков Иван Геннадьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Смерть
03.06.2001
Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
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