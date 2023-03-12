Адасовский Михаил Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
1871
Сын: Адасовский Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Адасовская (?)
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Виницкая Александра Михайловна
Мать ребёнка: Адасовская (?)
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Адасовская (?)
Рождение ребёнка
1875
Сын: Адасовский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Адасовская (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адасовская (?)
Смерть
Неизвестно