Адасовский Михаил Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адасовский Михаил Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Адасовский Осип Васильевич

Мать: Адасовская Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Адасовский Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Адасовская (?)

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Виницкая Александра Михайловна

Мать ребёнка: Адасовская (?)

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Адасовская (?)

Рождение ребёнка
1875

Сын: Адасовский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Адасовская (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адасовская (?)

Смерть
Неизвестно
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