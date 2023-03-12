Адасовская (Силиман) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адасовская (Силиман) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Осиповна

Отец ребёнка: Адасовский Осип Васильевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Осиповна

Отец ребёнка: Адасовский Осип Васильевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Вера Осиповна

Отец ребёнка: Адасовский Осип Васильевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Адасовский Михаил Осипович

Отец ребёнка: Адасовский Осип Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адасовский Осип Васильевич

Смерть
Неизвестно
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