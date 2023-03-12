Адасовская (Силиман) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Осиповна
Отец ребёнка: Адасовский Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Осиповна
Отец ребёнка: Адасовский Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Вера Осиповна
Отец ребёнка: Адасовский Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Адасовский Михаил Осипович
Отец ребёнка: Адасовский Осип Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно