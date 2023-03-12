Адасовский Осип Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1851
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Адасовский Василий Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Осиповна
Мать ребёнка: Адасовская Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Осиповна
Мать ребёнка: Адасовская Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Вера Осиповна
Мать ребёнка: Адасовская Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Адасовский Михаил Осипович
Мать ребёнка: Адасовская Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1851