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Адасовский Осип Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Адасовский Василий Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Осиповна

Мать ребёнка: Адасовская Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Осиповна

Мать ребёнка: Адасовская Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Вера Осиповна

Мать ребёнка: Адасовская Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Адасовский Михаил Осипович

Мать ребёнка: Адасовская Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адасовская Евдокия Григорьевна

Смерть
1851
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