Адасовская (Козловская) (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адасовская (Козловская) (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Адасовский Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Адасовский Михаил Осипович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Виницкая Александра Михайловна

Отец ребёнка: Адасовский Михаил Осипович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Адасовский Михаил Осипович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Адасовский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Адасовский Михаил Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адасовский Михаил Осипович

Смерть
Неизвестно