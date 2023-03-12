Адасовская (Козловская) (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Адасовский Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Адасовский Михаил Осипович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Виницкая Александра Михайловна
Отец ребёнка: Адасовский Михаил Осипович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Адасовский Михаил Осипович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Адасовский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Адасовский Михаил Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно