Сафронов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Сафронов Иевъ

Мать: Семенова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сафронова Еликонида Григорьевна

Мать ребёнка: Иванова Анна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Сафронова Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Иванова Анна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сафронова Афросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Иванова Анна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сафронова Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Иванова Анна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Финогенъ Григорьевич

Мать ребёнка: Иванова Анна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сафронов Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Иванова Анна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Сафронов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Иванова Анна

Смерть
Неизвестно

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