Сафронов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Сафронов Иевъ
Мать: Семенова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сафронова Еликонида Григорьевна
Мать ребёнка: Иванова Анна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Сафронова Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Иванова Анна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Сафронова Афросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Иванова Анна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Сафронова Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Иванова Анна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Финогенъ Григорьевич
Мать ребёнка: Иванова Анна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сафронов Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Иванова Анна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Сафронов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Иванова Анна
Смерть
Неизвестно