Иванова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафронов Григорий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сафронова Еликонида Григорьевна
Отец ребёнка: Сафронов Григорий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Сафронова Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Сафронов Григорий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Сафронова Афросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Сафронов Григорий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Сафронова Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Сафронов Григорий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Финогенъ Григорьевич
Отец ребёнка: Сафронов Григорий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сафронов Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Сафронов Григорий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Сафронов Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Сафронов Григорий
Смерть
Неизвестно