Иванова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Григорий

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сафронова Еликонида Григорьевна

Отец ребёнка: Сафронов Григорий

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Сафронова Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Сафронов Григорий

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сафронова Афросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Сафронов Григорий

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сафронова Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Сафронов Григорий

Рождение ребёнка
1849

Сын: Финогенъ Григорьевич

Отец ребёнка: Сафронов Григорий

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сафронов Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Сафронов Григорий

Рождение ребёнка
1855

Сын: Сафронов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Сафронов Григорий

Смерть
Неизвестно

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