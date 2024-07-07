Финогенъ Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Сафронов Григорий
Мать: Иванова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тихонова Наталья
Рождение ребёнка
11.02.1871
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Тихонова Наталья
Рождение ребёнка
1874
Сын: Софронов Прокопий Афиногенович
Мать ребёнка: Тихонова Наталья
Смерть
Неизвестно