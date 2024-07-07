Финогенъ Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФиногенъ Григорьевич

Финогенъ Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Сафронов Григорий

Мать: Иванова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иовлев Петр Феногеевъ

Мать ребёнка: Тихонова Наталья

Ломоносово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1871

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Тихонова Наталья

Рождение ребёнка
1874

Сын: Софронов Прокопий Афиногенович

Мать ребёнка: Тихонова Наталья

Ломоносово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.