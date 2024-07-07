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Тихонова Наталья

Место рождения

Листовка, Осоргинская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Листовка, Осоргинская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иовлев Петр Феногеевъ

Отец ребёнка: Финогенъ Григорьевич

Ломоносово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1871

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Финогенъ Григорьевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Софронов Прокопий Афиногенович

Отец ребёнка: Финогенъ Григорьевич

Ломоносово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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