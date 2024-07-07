Тихонова Наталья
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Финогенъ Григорьевич
Рождение ребёнка
11.02.1871
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Финогенъ Григорьевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Софронов Прокопий Афиногенович
Отец ребёнка: Финогенъ Григорьевич
Смерть
Неизвестно