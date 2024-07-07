Сафронов Иевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Емельянов Сафрон
Мать: Дементьева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евлампия
Мать ребёнка: не указана
Ломоносово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817
Сын: Сафронов Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Сафронов Григорий
Мать ребёнка: Семенова Татьяна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сафронов Фокей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно