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Сафронов Иевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Емельянов Сафрон

Мать: Дементьева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евлампия

Мать ребёнка: не указана

Ломоносово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Сафронов Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Сафронов Григорий

Мать ребёнка: Семенова Татьяна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сафронов Фокей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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