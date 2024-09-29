Рядинский Максим Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРядинский Максим Тимофеевич

Рядинский Максим Тимофеевич

Место рождения

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Рядинский (Ряденской) Тимофей Степанович

Мать: Рядинская (Гостева) Акилина Лукьяновна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В 4РС 1782 год - 12 лет. Курск Ф. 184, оп. 2, д. 123. В 5РС на июнь 1794 год - 25 лет. Курск Ф. 184, оп. 2, д. 222 на сентябрь 1811 года, 41 год Курск архив ф.184, оп. 2, д. 336, л. 1423, № 478 на янв... Показать все
Бракосочетание
1785

Жена: Рядинская (Зайцова) Евдокия Даниловна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
из РС 1795 года (в семье Зайцовых) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 222, л. 932
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Рядинская Евдокея Максимовна

Мать ребёнка: Рядинская (Зайцова) Евдокия Даниловна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В 5РС на июнь 1794 года - 3 года. Курск архив Ф. 184, оп. 2, д. 222
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Рядинская Марья Максимовна

Мать ребёнка: Рядинская (Зайцова) Евдокия Даниловна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на январь 1816 года, 19 лет
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Рядинский Ефрем (Ефхрем) Максимович

Мать ребёнка: Рядинская (Зайцова) Евдокия Даниловна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на сентябрь 1811 года, 15 лет на январь 1816 года, 18 лет
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Рядинский Иосиф (Осип) Максимович

Мать ребёнка: Рядинская (Зайцова) Евдокия Даниловна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на сентябрь 1811 года, 12 лет на январь 1816 года, 15 лет
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Рядинский Тихон Максимович

Мать ребёнка: Рядинская (Зайцова) Евдокия Даниловна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на сентябрь 1811 года, 9 лет. Курск архив ф.184, оп. 2, д. 336, л. 1423, № 478 на январь 1816 года, 12 лет Курск архив ф.184, оп. 2, д. 431, л. 840, № 443 на 20.04.1834 год, 30 лет Курск архив ф.184, ... Показать все
Смерть
1819
Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
из РС 1834 года. Курск архив ф.184, оп. 2, д. 623, л. 3, № 99

Мы используем куки для улучшения работы сайта.