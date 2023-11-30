Рядинский Тимофей Степанов Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Рядинский Степан
Мать: не указана
на ноябрь 1781 год, 64 года
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Рядинский Савелий Тимофеев Тимофеевич
Мать ребёнка: Рядинская Акилина Лукьянова Лукьяновна
Бракосочетание
До 1739
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Рядинский Иван Тимофеев Тимофеевич
Мать ребёнка: Рядинская Акилина Лукьянова Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Рядинский Максим Тимофеев Тимофеевич
Мать ребёнка: Рядинская Акилина Лукьянова Лукьяновна
на ноябрь 1781 год, 12 лет на июнь 1794 год, 25 лет на сентябрь 1811 года, 41 год на январь 1816 года, 44 года.
Смерть
1783