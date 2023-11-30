Рядинский Тимофей Степанов Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рядинский Тимофей Степанов Степанович

Место рождения

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Рядинский Степан

Мать: не указана

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на ноябрь 1781 год, 64 года
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Рядинский Савелий Тимофеев Тимофеевич

Мать ребёнка: Рядинская Акилина Лукьянова Лукьяновна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
До 1739

Жена: Рядинская Акилина Лукьянова Лукьяновна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Рядинский Иван Тимофеев Тимофеевич

Мать ребёнка: Рядинская Акилина Лукьянова Лукьяновна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Рядинский Максим Тимофеев Тимофеевич

Мать ребёнка: Рядинская Акилина Лукьянова Лукьяновна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на ноябрь 1781 год, 12 лет на июнь 1794 год, 25 лет на сентябрь 1811 года, 41 год на январь 1816 года, 44 года.
Смерть
1783
Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
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