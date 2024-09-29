Рядинская (Зайцова) Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рядинская (Зайцова) Евдокия Даниловна

Место рождения

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Зайцов Данила Григорьевич

Мать: Зайцова (Кузовлева) Агафья Афанасьевна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В РС 1782 года - 15 лет. (после РС 1762 года рождена) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 123, л. 136-137 В РС 1782 года - 15 лет. из РС 1795 года (в семье Зайцовых) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 222, л. 932 В 5РС на июн... Показать все
Бракосочетание
1785

Муж: Рядинский Максим Тимофеевич

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
из РС 1795 года (в семье Зайцовых) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 222, л. 932
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Рядинская Евдокея Максимовна

Отец ребёнка: Рядинский Максим Тимофеевич

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В 5РС на июнь 1794 года - 3 года. Курск архив Ф. 184, оп. 2, д. 222
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Рядинская Марья Максимовна

Отец ребёнка: Рядинский Максим Тимофеевич

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на январь 1816 года, 19 лет
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Рядинский Ефрем (Ефхрем) Максимович

Отец ребёнка: Рядинский Максим Тимофеевич

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на сентябрь 1811 года, 15 лет на январь 1816 года, 18 лет
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Рядинский Иосиф (Осип) Максимович

Отец ребёнка: Рядинский Максим Тимофеевич

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на сентябрь 1811 года, 12 лет на январь 1816 года, 15 лет
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Рядинский Тихон Максимович

Отец ребёнка: Рядинский Максим Тимофеевич

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на сентябрь 1811 года, 9 лет. Курск архив ф.184, оп. 2, д. 336, л. 1423, № 478 на январь 1816 года, 12 лет Курск архив ф.184, оп. 2, д. 431, л. 840, № 443 на 20.04.1834 год, 30 лет Курск архив ф.184, ... Показать все
Смерть
После 1816
Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
до 1834 года

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