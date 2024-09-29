Рядинская (Зайцова) Евдокия Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1767
В РС 1782 года - 15 лет. (после РС 1762 года рождена) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 123, л. 136-137 В РС 1782 года - 15 лет. из РС 1795 года (в семье Зайцовых) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 222, л. 932 В 5РС на июн... Показать все
Бракосочетание
1785
из РС 1795 года (в семье Зайцовых) ГАКО ф. 184, оп. 2, д. 222, л. 932
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Рядинская Евдокея Максимовна
Отец ребёнка: Рядинский Максим Тимофеевич
В 5РС на июнь 1794 года - 3 года. Курск архив Ф. 184, оп. 2, д. 222
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Рядинская Марья Максимовна
Отец ребёнка: Рядинский Максим Тимофеевич
на январь 1816 года, 19 лет
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Рядинский Ефрем (Ефхрем) Максимович
Отец ребёнка: Рядинский Максим Тимофеевич
на сентябрь 1811 года, 15 лет на январь 1816 года, 18 лет
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Рядинский Иосиф (Осип) Максимович
Отец ребёнка: Рядинский Максим Тимофеевич
на сентябрь 1811 года, 12 лет на январь 1816 года, 15 лет
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Рядинский Тихон Максимович
Отец ребёнка: Рядинский Максим Тимофеевич
на сентябрь 1811 года, 9 лет. Курск архив ф.184, оп. 2, д. 336, л. 1423, № 478 на январь 1816 года, 12 лет Курск архив ф.184, оп. 2, д. 431, л. 840, № 443 на 20.04.1834 год, 30 лет Курск архив ф.184, ... Показать все
Смерть
После 1816
до 1834 года