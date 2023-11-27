Иванова (Бобылёва) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Бобылёва) Мария Алексеевна

Иванова (Бобылёва) Мария Алексеевна

Место рождения

село Нижне-Острожное Идинской волости Балаганского уезда

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Бобылёв Алексей

Мать: не указана

село Нижне-Острожное Идинской волости Балаганского уезда
Бракосочетание
25.01.1874

Муж: Иванов Василий Сергеевич

дер.Ицыгун Идинской волости
Бракосочетание
25.01.1874 ст.

Муж: Иванов Василий Сергеевич

дер.Ицыгун Идинской волости Балаганского уезда
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Иванов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Сергеевич

Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Иванов Терентий

Отец ребёнка: Иванов Василий Сергеевич

Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Иванов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close