Иванова (Бобылёва) Мария Алексеевна
Место рождениясело Нижне-Острожное Идинской волости Балаганского уезда
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1852
Отец: Бобылёв Алексей
село Нижне-Острожное Идинской волости Балаганского уезда
Бракосочетание
25.01.1874
дер.Ицыгун Идинской волости
Бракосочетание
25.01.1874 ст.
дер.Ицыгун Идинской волости Балаганского уезда
Рождение ребёнка
Около 1877
Отец ребёнка: Иванов Василий Сергеевич
Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Иванов Терентий
Отец ребёнка: Иванов Василий Сергеевич
Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1887
Отец ребёнка: Иванов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно