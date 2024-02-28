Иванов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Иванов Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1874
Жена: Иванова Мария Алексеевна
дер.Ицыгун Идинской волости
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна
Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Иванов Терентий
Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна
Иркутская область
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно