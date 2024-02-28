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Иванов Василий Сергеевич

Место рождения

Ицыгун, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Иванов Сергей

Мать: не указана

Ицыгун, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
25.01.1874

Жена: Иванова Мария Алексеевна

дер.Ицыгун Идинской волости
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Иванов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна

Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Иванов Терентий

Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна

Иркутская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Иванов Феодор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Иванов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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