Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1836
Жена: Пелагея Дементьева
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1837
Сын: Евстафий Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Дементьева
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно