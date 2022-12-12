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Иван Иванов

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Место рождения

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
01.11.1836

Жена: Пелагея Дементьева

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1837

Сын: Евстафий Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Дементьева

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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