Евстафий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафий Иванов

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Место рождения

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

20.09.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.09.1837
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
20.09.1837

Отец: Иван Иванов

Мать: Пелагея Дементьева

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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