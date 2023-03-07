Евстафий Иванов
Место рожденияд. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения20.09.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.09.1837
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
20.09.1837
Отец: Иван Иванов
Мать: Пелагея Дементьева
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно