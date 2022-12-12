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Пелагея Дементьева

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Место рождения

Харинка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 1841

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Дементий Иванов

Мать: Марина Николаева

Харинка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1836

Муж: Иван Иванов

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1837

Сын: Евстафий Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
До 1841
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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