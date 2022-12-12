Пелагея Дементьева
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиДо 1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Дементий Иванов
Мать: Марина Николаева
Бракосочетание
01.11.1836
Муж: Иван Иванов
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1837
Сын: Евстафий Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
До 1841
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область