Гротке (Гротке) Софья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гротке (Гротке) Софья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890

Сын: Гротке Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гротке Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Гротке Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гротке Николай Георгиевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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