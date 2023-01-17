Гротке (Гротке) Софья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890
Сын: Гротке Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гротке Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Гротке Николай Николаевич
Отец ребёнка: Гротке Николай Георгиевич
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно