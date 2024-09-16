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Гротке Николай Георгиевич

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Место рождения

Ивановское, Весьегонский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

01.03.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1856

Отец: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович

Мать: Богданова Екатерина Ивановна

Ивановское, Весьегонский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилевская (Гротке) Софья Николаевна

Мать ребёнка: Гротке Софья Федоровна

Рождение ребёнка
?.08.1885

Сын: Гротке Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гротке Софья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Гротке Николай Николаевич

Мать ребёнка: Гротке Софья Федоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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