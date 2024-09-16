Гротке Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1856
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилевская (Гротке) Софья Николаевна
Мать ребёнка: Гротке Софья Федоровна
Рождение ребёнка
?.08.1885
Сын: Гротке Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гротке Софья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Гротке Николай Николаевич
Мать ребёнка: Гротке Софья Федоровна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно