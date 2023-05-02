Шубкин Иван Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти06.02.1860 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Шубкин Егор Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубкин Петр Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубкин Андрей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шубкин Михаил Иванов
Мать ребёнка: не указана
Киик, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Осколкова (Шубкина) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1821 ст.
Сын: Шубкин Филип Иванов
Мать ребёнка: не указана
170-9-51 (ГАТО, г. Томск). Лист 298 на ФС (лист 183 в книге). Д. Елбанской крестьянина Ивана Шубкина родился сын Филип 26.06.1821г. Воспреемник - Крестьянина Никифор Антропов. https://www.familysea... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1825 ст.
Мать ребёнка: не указана
170-9-59 (ГАТО, г. Томск). Лист 633 на ФС (лист 141 оборот в книге). Д. Елбанской у Ивана Шубкина родился сын Киприан 25.12.1825г. Воспреемник - священник Василий Молчанов. https://www.familysearch... Показать все
Смерть
06.02.1860 ст.
156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск) Лист 36 оборот. Умер 06.02.1860, погребен 08.02.1860г. в возрасте 74 года от старости