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Шубкин Иван Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

06.02.1860 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Шубкин Егор Осипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубкин Петр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубкин Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубкин Лаврентий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шубкин Михаил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Киик, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Осколкова (Шубкина) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1821 ст.

Сын: Шубкин Филип Иванов

Мать ребёнка: не указана

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-51 (ГАТО, г. Томск). Лист 298 на ФС (лист 183 в книге). Д. Елбанской крестьянина Ивана Шубкина родился сын Филип 26.06.1821г. Воспреемник - Крестьянина Никифор Антропов. https://www.familysea... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1825 ст.

Сын: Шубкин Киприан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-59 (ГАТО, г. Томск). Лист 633 на ФС (лист 141 оборот в книге). Д. Елбанской у Ивана Шубкина родился сын Киприан 25.12.1825г. Воспреемник - священник Василий Молчанов. https://www.familysearch... Показать все
Смерть
06.02.1860 ст.
Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск) Лист 36 оборот. Умер 06.02.1860, погребен 08.02.1860г. в возрасте 74 года от старости

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