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Шубкин Филип Иванов

Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

26.06.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1821 ст.

Отец: Шубкин Иван Егоров

Мать: не указана

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-51 (ГАТО, г. Томск). Лист 298 на ФС (лист 183 в книге). Д. Елбанской крестьянина Ивана Шубкина родился сын Филип 26.06.1821г. Воспреемник - Крестьянина Никифор Антропов. https://www.familysea... Показать все
Смерть
Неизвестно

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