Шубкин Филип Иванов
Место рождения
Дата рождения26.06.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1821 ст.
Отец: Шубкин Иван Егоров
Мать: не указана
170-9-51 (ГАТО, г. Томск). Лист 298 на ФС (лист 183 в книге). Д. Елбанской крестьянина Ивана Шубкина родился сын Филип 26.06.1821г. Воспреемник - Крестьянина Никифор Антропов. https://www.familysea... Показать все
Смерть
Неизвестно