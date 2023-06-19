Шубкин Киприан Иванов
Место рождения
Дата рождения25.12.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1825 ст.
Отец: Шубкин Иван Егоров
Мать: не указана
170-9-59 (ГАТО, г. Томск). Лист 633 на ФС (лист 141 оборот в книге). Д. Елбанской у Ивана Шубкина родился сын Киприан 25.12.1825г. Воспреемник - священник Василий Молчанов. https://www.familysearch... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1863 ст.
Мать ребёнка: Шубкина Евфимия Гаврилова
156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 64 оборот. Родился 23.11.1863г. с. Елбанского Киприан Иванов Шубкин и законная жена Евфимия Гаврилова. Воспреемники Барнаульского завода отставной мастеровой И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно