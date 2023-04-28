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Шубкин Иоанн Киприанов

Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.11.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1863 ст.

Отец: Шубкин Киприан Иванов

Мать: Шубкина Евфимия Гаврилова

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 64 оборот. Родился 23.11.1863г. с. Елбанского Киприан Иванов Шубкин и законная жена Евфимия Гаврилова. Воспреемники Барнаульского завода отставной мастеровой И... Показать все
Смерть
Неизвестно
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