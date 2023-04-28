Шубкин Иоанн Киприанов
Место рождения
Дата рождения23.11.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1863 ст.
Отец: Шубкин Киприан Иванов
156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 64 оборот. Родился 23.11.1863г. с. Елбанского Киприан Иванов Шубкин и законная жена Евфимия Гаврилова. Воспреемники Барнаульского завода отставной мастеровой И... Показать все
Смерть
Неизвестно