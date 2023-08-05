Осколкова (Шубкина) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осколкова (Шубкина) Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
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Место
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Рождение
Около 1816

Отец: Шубкин Иван Егоров

Мать: не указана

Бракосочетание
28.07.1863 ст.

Муж: Осколков Ефрем Иванов

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск) лист 71. Села Елбанского крестьянин Ефрем Иванов Осколков 64 года 2 брак и Зыряновского рудника служителя Никифора Агафонова Останина жена Евдокия Иванова 47 лет ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Никифор Агафонов

1 брак