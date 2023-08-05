Осколкова (Шубкина) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Шубкин Иван Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1863 ст.
Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск) лист 71. Села Елбанского крестьянин Ефрем Иванов Осколков 64 года 2 брак и Зыряновского рудника служителя Никифора Агафонова Останина жена Евдокия Иванова 47 лет ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
1 брак