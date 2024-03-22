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Шубкин Андрей Иванов

Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шубкин Иван Егоров

Мать: не указана

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1845 ст.

Сын: Шубкин Евстафий Андреев

Мать ребёнка: Ксения Иванова Шубкина

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-237 (ГАТО, г. Томск). Лист 878 на ФС (лист 12 оборот и 14 в книге). 01.03.1845г. Д. Елбанской крестьянин Андрей Иванов Шубкин и законная жена Ксения Иванова родился сын Евстафий. Воспреемники -... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубкин Феофан Андреев

Мать ребёнка: Ксения Иванова Шубкина

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубкин Алексей Андреев

Мать ребёнка: Ксения Иванова Шубкина

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иванова Шубкина

Смерть
Неизвестно
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