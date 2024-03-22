Шубкин Андрей Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шубкин Иван Егоров
Рождение ребёнка
01.03.1845 ст.
Мать ребёнка: Ксения Иванова Шубкина
170-9-237 (ГАТО, г. Томск). Лист 878 на ФС (лист 12 оборот и 14 в книге). 01.03.1845г. Д. Елбанской крестьянин Андрей Иванов Шубкин и законная жена Ксения Иванова родился сын Евстафий. Воспреемники -... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ксения Иванова Шубкина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ксения Иванова Шубкина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иванова Шубкина
Смерть
Неизвестно